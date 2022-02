Ukraine : Vladimir Poutine reconnaît l'indépendance des séparatistes prorusses, Emmanuel Macron convoque un Conseil de défense

Le président russe Vladimir Poutine s'est exprimé à la télévision sur la crise en Ukraine ce lundi soir.

Le président russe s’est exprimé ce lundi soir à la télévision russe et a clarifié sa position vis-à-vis des séparatistes prorusses et sur la reconnaissance de l'indépendance de Donetsk et Lougansk. Vladimir Poutine assure avoir toujours « été en faveur de la diplomatie pour résoudre les problèmes les plus complexes » mais que les « demandes sécuritaires de la Russie ont toutes été rejetées ».

Le dirigeant russe précise que « la Russie a le droit de protéger sa sécurité et ce que nous allons faire. La Russie a le droit de prendre des mesures de représailles ».

Vladimir Poutine a donc annoncé qu’il va reconnaître l’indépendance des deux régions séparatistes en Ukraine de l’Est et demande au parlement russe « son soutien » :

« Il faut que toute présence militaire cesse en Ukraine, il faut arrêter les effusions de sang ».

Vladimir Poutine a notamment fait des rappels historiques lors de son allocution ce lundi. Il a indiqué que l’Ukraine a été créée par Vladimir Ilitch Lénine, ancien chef de gouvernement de l'Union soviétique :

« C’est un fait historique. L’Ukraine moderne est le résultat de la politique soviétique. Lénine en est l’auteur et l’architecte. Ces faits peuvent être vérifiés dans les archives ».

Selon Vladimir Poutine, l’Ukraine « n’est pas seulement un pays voisin mais c’est une partie de notre propre culture. Ce sont des camarades, des membres de notre famille. Les membres de ces territoires étaient dans le passé appelés des « Russes » ».

Le président français Emmanuel Macron a convoqué lundi à 19h un Conseil de défense et de sécurité nationale pour examiner la situation entre l'Ukraine et la Russie, a annoncé l'Elysée. D’après les informations du Figaro, le Président de la République s’est entretenu successivement avec le président Poutine, le président Zelenski, le chancelier Scholz (à deux reprises), Charles Michel et Ursula von der Leyen, pour une coordination européenne.

La crise russo-ukrainienne a donc pris une nouvelle dimension avec l'annonce par le Kremlin selon laquelle Vladimir Poutine allait reconnaître l'indépendance des régions séparatistes prorusses de Donetsk et Lougansk, comme le lui a réclamé le Parlement russe.

« Un décret en ce sens sera signé sous peu », a révélé la présidence russe, en précisant que Vladimir Poutine en avait informé Emmanuel Macron et Olaf Scholz, qui ont, selon le Kremlin, « exprimé leur déception ».

Selon Vladimir Poutine, lors de son allocution à la télévision ce lundi, « l’Ukraine refuse de reconnaître notre histoire commune. L’Ukraine n’a jamais eu une réelle tradition de véritable nation. Ils ont commencé à suivre des modèles étrangers qui ne correspondent pas aux intérêts des Ukrainiens ».

Vladimir Poutine a indiqué qu’il considérait que l’Ukraine a « le savoir-faire nucléaire soviétique » :

« Si l’Ukraine reçoit des armes de destruction massive, la situation mondiale changera drastiquement. Nous ne pouvons l’ignorer ».

Le président russe a répété que l’admission de l’Ukraine au sein de l’Otan serait une « menace directe pour la Russie ».

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé lundi la convocation imminente du Conseil de sécurité et de la défense nationale sur fond de craintes d'une invasion russe. Il a indiqué sur Twitter avoir pris cette décision « dans le contexte des déclarations » du conseil de sécurité russe, qui s'est tenu quelques heures plus tôt et durant lequel les hauts responsables russes se sont largement prononcés en faveur de la reconnaissance des territoires séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine.

La reconnaissance concerne l'indépendance de deux territoires prorusses du Donbass ukrainien, bassin minier et industriel frontalier de la Russie : les « républiques » autoproclamées de Donetsk et Lougansk.

En huit ans, la guerre entre Kiev et les séparatistes, proches de Moscou, a fait plus de 14.000 morts.

La reconnaissance russe des séparatistes vient donc court-circuiter le processus de paix issu des accords de Minsk de 2015, signé par la Russie et l'Ukraine, sous médiation franco-allemande.

L'Occident accuse Moscou depuis des semaines de préparer une invasion de l'Ukraine, étant donné que des dizaines de milliers de soldats russes campent aux frontières ukrainiennes.

Vladimir Poutine a révélé ce lundi qu’en 2000, lors de la visite de Bill Clinton à Moscou, il a évoqué avec le président américain la possible admission de la Russie au sein de l’Otan :

« Pourquoi ont-ils fait de nous des ennemis ? La réalité, c’est qu’ils n’ont pas besoin d’un pays aussi grand que la Russie au sein de l’Otan. Ils nous ont menti, ils avaient promis que l’Otan ne s’étendrait pas à l’est ».

Vladimir Poutine a donc reconnu l’indépendance et la souveraineté du Donbass. Reste à savoir si les soldats russes décideront d'envahir une partie du territoire ukrainien suite à cette décision et après les annonces de Vladimir Poutine. Un accord de défense va être déployé vis-à-vis de ces deux régions. Des sanctions pourraient être prises en Europe et par les Etats-Unis à l'égard de la Russie suite au choix du leader du Kremlin.