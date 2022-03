Ukraine : Emmanuel Macron a adressé un message aux armées françaises lundi soir

Emmanuel Macron

« Je sais pouvoir compter sur vous pour faire preuve, dans l’exécution de vos missions, d’une grande vigilance et de la retenue nécessaire lors des possibles interférences » a déclaré Emmanuel Macron dans un message aux armées diffusé par l'Elysée, lundi soir souligné par Ouest-France.

Le président a évoqué l’offensive russe en Ukraine comme « la plus grave et la plus désinhibée des manifestations de puissance du régime russe depuis la fin de l’URSS » tout en soulignant que les forces françaises connaissaient « régulièrement » des « frictions avec des forces russes, régulières ou irrégulières » en Atlantique, au Moyen-Orient, en Méditerranée et en Afrique.

« Dans ce contexte de fortes tensions, la France sait pouvoir compter une nouvelle fois sur ses armées », a ajouté le président, qui a exprimé aux militaires français sa « confiance » et sa « reconnaissance pour (leur) engagement ».