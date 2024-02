UE : LR s’opposera à un second mandat d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

« Nous ne la soutiendrons pas dans l'élection qui vient avec les Républicains, parce que nous considérons que le bilan n'est pas à la hauteur de ce que l'Europe attend aujourd'hui », a asséné la tête de liste LR, François-Xavier Bellamy, à l'antenne de France Inter, accusant Ursula von der Leyen d'avoir été et d'être la candidate du camp macroniste.

Les élections européennes de juin déboucheront sur un renouvellement des têtes des principales institutions de l'UE, dont celle de la Commission. Ursula von der Leyen, qui a annoncé lundi sa candidature, devrait être désignée début mars comme la candidate du Parti populaire européen (PPE), dont fait partie LR. Le PPE compte le plus de chefs d'Etat et de gouvernement au sein de l'UE et devrait arriver en tête des élections, selon les sondages.