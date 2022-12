Twitter : Emmanuel Macron révèle avoir eu une « discussion claire et franche » avec Elon Musk à la Nouvelle-Orléans

Emmanuel Macron révèle avoir eu une « discussion claire et franche » avec Elon Musk, le nouveau patron de Twitter, à la Nouvelle-Orléans.

Emmanuel Macron et Elon Musk se sont félicités d'avoir évoqué notamment la question de la modération des contenus sur Twitter lors de leur rencontre.

© MUHAMMED SELIM KORKUTATA / AGENCE ANADOLU / Agence Anadolu via AFP

A l’occasion de sa visite officielle aux Etats-Unis, Emmanuel Macron révèle avoir eu une « discussion claire et franche » avec Elon Musk, le nouveau patron de Twitter, à la Nouvelle-Orléans. De nombreux sujets ont été abordés au cours de cet échange dont les conditions d'utilisation transparentes de Twitter, le renforcement de la modération des contenus et la liberté d'expression.

Depuis son rachat du réseau social, Elon Musk a pris des décisions contraires aux exhortations du président français et d'autres leaders européens.

Emmanuel Macron a communiqué sur cette rencontre en publiant un message sur Twitter :

« J'en parle ici, sur Twitter, car c'est de cela qu'il s'agit. Cet après-midi, j'ai rencontré Elon Musk et nous avons eu une discussion claire et sincère. Conditions d'utilisation transparentes, renforcement significatif de la modération des contenus et protection de la liberté d'expression : Twitter doit faire l'effort de se conformer à la réglementation européenne ».

L'entretien a duré une heure et s'est tenu à l'écart des médias.

Emmanuel Macron a aussi confié avoir évoqué avec le cofondateur de Tesla de « futurs projets industriels verts, comme la production de véhicules électriques et de batteries ».

En réponse, Elon Musk s’est dit « impatient » au sujet de « projets enthousiasmants en France ».

Emmanuel Macron a l’intention de poursuivre ses échanges et ses discussions avec Elon Musk sur un sujet majeur :

« Nous allons travailler avec Twitter pour améliorer la protection des enfants en ligne. Elon Musk me l'a confirmé aujourd'hui. Protégeons mieux nos enfants en ligne ! ».

Le nouveau propriétaire de Twitter a licencié plus de la moitié des employés du groupe. Les équipes de modération des contenus n'ont pas été épargnées.

Selon plusieurs ONG, dont le Center for Countering Digital Hate, les messages à caractère raciste, homophobe, misogyne et antisémite ont augmenté de façon « choquante » sur Twitter depuis un mois.

« Complètement faux », a rétorqué Elon Musk en réponse à un article du New York Times détaillant les conclusions des associations. Il a affirmé que le nombre de fois où des tweets contenant des discours de haine sont vus par des utilisateurs « continue à décliner ».

Le compte du rappeur américain Kanye West a d’ailleurs été récemment suspendu pour « incitation à la violence », après notamment une interview du rappeur dans laquelle il faisait l’éloge d’Hitler. Elon Musk est également opposé au retour d'Alex Jones, le complotiste américain condamné pour avoir affirmé qu'un massacre dans une école n'était qu'une mise en scène pilotée par des opposants aux armes à feu.