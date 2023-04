Tupperware, le géant américain de conteneurs de stockage partage sa chute et annonce sa probable faillite s'il ne pouvait rapidement lever de nouveaux financements. La société a déclaré qu'elle "prévoit actuellement qu'elle pourrait ne pas disposer de liquidités adéquates à court terme", ajoutant qu'elle "a donc conclu qu'il existe un doute substantiel sur sa capacité à poursuivre son exploitation". Cette annoncé a entraîné une chute de l'action de l'entreprise de près de 50%.

Tupperware a déclaré dans un communiqué que ses actions risquaient d'être radiées de la Bourse de New York pour ne pas encore avoir déposé son rapport annuel. La société a déclaré qu'elle travaillait avec des conseillers financiers pour obtenir plus d'argent et d'investissements et examine également la possibilité de vendre des biens et supprimer des emplois.