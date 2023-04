« Tu n’es qu’un sac à main de seconde main » : le SMS cinglant de Marlène Schiappa envers Isabelle Rome après son interview dans Playboy

Marlène Schiappa aurait répondu à Isabelle Rome après ses critiques suite à l'interview publiée dans Playboy.

Marlène Schiappa n’a pas aimé les critiques de sa collègue Isabelle Rome et le lui a fait savoir via un SMS, selon Le Canard Enchaîné.

Le Canard Enchaîné a dévoilé ce mercredi 19 avril le contenu d’un SMS que la secrétaire d’Etat Marlène Schiappa a envoyé à Isabelle Rome, ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Egalité des chances. Isabelle Rome avait critiqué Marlène Schiappa pour sa participation au sein du magazine Playboy.

« Ne pas avoir de notoriété, ce n’est pas grave en politique. Ne pas avoir d’action concrète, déjà plus. Ne pas avoir de tripes, encore plus. Tu n’es qu’un sac à main de seconde main. Trouve le courage de me rappeler plutôt que de parler dans mon dos », aurait écrit Marlène Schiappa à Isabelle Rome dans ce message divulgué par la rédaction du Canard Enchaîné.

Ce SMS faisait suite à la prise de parole d’Isabelle Rome dans les colonnes du Figaro. Isabelle Rome avait déclaré, au sujet des photos de Marlène Schiappa dans Playboy, « je m’interroge : pourquoi avoir choisi Playboy pour faire avancer le droit des femmes alors que ce magazine est un condensé de tous les stéréotypes sexistes ? Nous sommes en plein dans la culture de la femme-objet ».

Vivement critiquée, et après avoir été recadrée par la Première ministre Elisabeth Borne, pour son interview et ses photos, Marlène Schiappa n’a donc pas hésité à répliquer via ce SMS, selon la rédaction du Canard Enchaîné.

Les ventes du magazine Playboy avec Marlène Schiappa se sont envolées. 100.000 exemplaires ont été écoulés depuis la sortie le 6 avril dernier. 60.000 nouveaux numéros seront accessibles le 20 avril en kiosques.

À Lire Aussi

Derrière les dérives du Fonds Marianne, le Far West des aides et subventions publiques aux associations