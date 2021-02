Trappes : un professeur de philosophie placé sous protection policière estime que la ville est en voie de "purification" par les islamistes

Un quartier de Trappes (Yvelines).

Un professeur de philosophie enseignant à Trappes (Yvelines) depuis près de 20 ans raconte dans Le Point son calvaire et son inquiétude. Après avoir publié en novembre 2020 une lettre ouverte à la suite de la décapitation de Samuel Patty, dans laquelle il dénonçait le manque de stratégie de l’État face à l’islam politique, il est désormais sous escorte policière armée. Il demande désormais son exfiltration de cette ville qu'il estime "perdue".

"Je suis sous escorte depuis le mois de novembre. Chaque fois que je monte en voiture, je vérifie que mes portières sont bien fermées, que je ne suis pas suivi. Je ne veux pas vivre dans la peur. Je n’attends plus qu’une chose : mon exfiltration", déclare-t-il au magazine. Il dénonce les tentatives d’intimidation de certains habitants de la ville ainsi que du maire lui-même, Ali Rabeh, dont l’élection vient d’être annulée par la justice et qui a été condamné à un an d’inéligibilité. "Le maire colporte dans la ville des accusations mensongères et haineuses qui me désignent en tant que cible potentielle. Il m’a traité d’islamophobe et de raciste. (...) C’est surtout un procédé dégueulasse, après ce qui est arrivé à Samuel Paty", dénonce-t-il.

Pour lui, les intégristes ont pris le contrôle de la ville. "Il y a 20 ans, tout a commencé pour moi avec l’incendie de la synagogue en octobre 2000. Après ça, il n’y a plus eu de juifs à Trappes. Et finalement, plus d’inscriptions antisémites sur les murs de la ville. Maintenant, ce sont les athées et les musulmans modérés qui partent. Les intégristes sont en train de réussir leur processus de purification. C’est effrayant !"

Estimant que "Trappes est une ville définitivement perdue", il alerte : "On n’a plus beaucoup de temps avant que cela ne dégénère. Nombre de ces enfants sont élevés dans la haine de la France. Nous ne sommes pas loin d’un scénario à l’algérienne et nous ne sommes plus dans un état de paix."