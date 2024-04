TotalEnergies : une coalition d’actionnaires veut mettre fin au cumul de fonctions du PDG Patrick Pouyanné

Patrick Pouyanné, PDG de Total.

Des actionnaires, représentant plus d'un milliard d'euros d'actions, souhaitent séparer les fonctions de directeur général et de président du conseil d'administration.

Des actionnaires du géant pétrolier ont annoncé ce jeudi avoir déposé une résolution pour l'assemblée générale du 24 mai afin de séparer les fonctions de directeur général et de président du conseil d'administration, que cumule le PDG Patrick Pouyanné. Les membres de cette coalition d'actionnaires espèrent ainsi une meilleure gouvernance et des engagements plus ambitieux sur le climat, affirment-ils.

Cette résolution a été déposée par la fondation Ethos, qui représente des caisses de retraite en Suisse et une coalition de 19 investisseurs internationaux, coordonnés par l'organisation française Forum pour l'investissement responsable (FIR), parmi lesquels Achmea Investment management (Pays-Bas, 218 milliards d'euros d'actifs sous gestion), Candriam (Belgique, 144 milliards) ou AP7 (Suède, 102,4 milliards). Tous ensemble, ils représentent plus d'un milliard d'euros d'actions, soit 0,62% de la capitalisation boursière totale de TotalEnergies de 162 milliards.