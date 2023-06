TotalEnergies annonce un accord historique pour la vente d'électricité au Kazakhstan

TotalEnergies collaborera avec le National Wealth Fund Samruk-Kazyna et la National Company KazMunayGas, qui détiendront chacun une participation de 20% dans le projet.

TotalEnergies a récemment dévoilé la signature d'un contrat de vente d'électricité d'une durée de 25 ans avec le Kazakhstan. Cet accord fait partie intégrante du colossal projet éolien baptisé "Mirny", qui nécessitera un investissement de 1,4 milliard de dollars. Situé dans la région de Zhambyl, dans le sud du Kazakhstan, ce projet ambitieux comprend la construction d'un parc éolien terrestre d'une capacité de 1 GW, associé à un système de stockage d'énergie par batterie d'une capacité de 600 MWh. L'objectif principal de cette initiative est d'assurer une alimentation électrique fiable pour la région.

Dans un communiqué, TotalEnergies a souligné que ce projet marquait une étape cruciale dans sa stratégie énergétique diversifiée. Patrick Pouyanné, PDG du groupe français, a déclaré : "Ce projet représente une étape importante dans la stratégie multi-énergies de TotalEnergies". Il a également exprimé sa confiance quant à l'impact positif que ce partenariat aurait sur le pays et la région.

La totalité de l'électricité produite par le projet Mirny sera vendue à l'État kazakh pour répondre aux besoins du réseau national et permettra d'alimenter environ un million de personnes. Avec près de 200 éoliennes prévues, Mirny sera la plus grande initiative éolienne au Kazakhstan et contribuera à l'objectif ambitieux du gouvernement kazakh de produire 15% de l'électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2030.

Cette collaboration stratégique entre TotalEnergies et le Kazakhstan marque un pas en avant significatif vers une transition énergétique durable et renforce l'engagement des deux parties en faveur des énergies renouvelables. Grâce à des initiatives innovantes comme le projet Mirny, il est clair que le Kazakhstan se positionne en tant que chef de file régional dans la promotion des énergies propres et de l'indépendance énergétique.