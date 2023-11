Tempête en Bretagne: bientôt un «fonds exceptionnel» pour les sinistrés

Mercredi, le gouvernement a annoncé que pour les agriculteurs ayant subi les inondations dans les Hauts-de-France mais aussi en Bretagne et Normandie, un autre fonds, de 80 millions d'euros, serait activé.

Le gouvernement «travaille» à la mise en place d'un «fonds d'urgence exceptionnel» pour les habitants sinistrés en Bretagne suite au passage des tempêtes Ciaran et Domingos, qui ne bénéficient pas du régime de catastrophe naturelle, a annoncé jeudi le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu. Un total de 181 communes dans le Pas-de-Calais et de 24 dans le Nord ont déjà été reconnues mercredi en état de catastrophe naturelle après les crues et inondations de ces derniers jours. «On parle énormément du Pas-de-Calais mais je n'oublie pas qu'il y a eu quelques jours auparavant une tempête en Bretagne, avec des habitants qui n'ont pas droit aux règles de catastrophe naturelle», a souligné le ministre sur France 2.