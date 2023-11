Tempête Ciaran : "Le bilan est lourd", avec deux morts et 47 blessés, affirme Elisabeth Borne

En visite dans une caserne de pompiers dans le Calvados, la Première ministre a salué, vendredi, "la responsabilité de nos concitoyens" et "la mobilisation exceptionnelle" des secours.

La tempête Ciaran a fait deux morts et 47 blessés en France, a annoncé, vendredi 3 novembre, la Première ministre, Elisabeth Borne, en déplacement dans une caserne de pompiers à Caen (Calvados). "Le bilan est lourd", mais "il aurait pu être beaucoup plus dramatique" sans "la responsabilité de nos concitoyens" et "la mobilisation exceptionnelle" des secours. "La tempête est derrière nous", a-t-elle ajouté, alors que cinq départements restent en vigilance orange.