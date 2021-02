Tatouages : les trois quarts des encres les plus utilisées en France présentent un risque sanitaire élevé, selon l'UFC-Que Choisir

Selon une étude de l'UFC-Que Choisir , publiée ce jeudi 18 février, les trois quarts des encres de tatouage les plus utilisées en France (75%) présentent un risque sanitaire élevé. L'association a décidé de saisir la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) pour procéder au retrait et au rappel de nombreux produits suite à cette étude.