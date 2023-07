Syndrome de Guillain-Barré : le Pérou déclare l’état d’urgence sanitaire face à l’explosion des cas

Des professionnels de santé assistent un patient atteint par la COVID-19 dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital Alberto Sabogal Sologuren, à Lima, en janvier 2022.

Depuis le samedi 8 juillet, le Pérou est entré en état d'urgence sanitaire pour une durée de 90 jours en raison d'une recrudescence « inhabituelle » de cas de Guillain-Barré, selon la rédaction du Point. Cette décision a été annoncée par le ministre de la Santé, César Vásquez, depuis l'hôpital de Lima, où il s'était rendu au chevet de personnes atteintes de ce syndrome qui, depuis le début de l'année, a été diagnostiqué plus de 180 fois dans le pays. Quatre personnes en sont décédées. Les 25 régions de ce pays de 33 millions d’habitants sont concernées par l’état d’urgence. Parmi les patients touchés, 147 sont désormais « rétablis », mais 31 sont toujours hospitalisés.

« Jusqu'à maintenant, nous contrôlons la maladie. Guillain-Barré se présente chaque année et il y a eu une augmentation importante ces dernières semaines qui nous oblige à agir en tant qu'État pour protéger la santé et la vie de la population », a tenu à préciser le ministre de la Santé péruvien.

Lorsqu'une personne est atteinte par ce syndrome, son système immunitaire s'attaque en réalité à son système nerveux. Cela se manifeste par une progressive faiblesse musculaire, dont les signes les plus caractéristiques sont des fourmillements, la plupart du temps au niveau des membres. Dans les cas les plus graves, le syndrome peut atteindre le système respiratoire. Il peut entraîner une paralysie, voire la mort.

Si le Guillain-Barré peut toucher n'importe qui, il est plus fréquent « à l'âge adulte et chez les sujets de sexe masculin », précise l'OMS. Il peut être causé par de nombreux virus. Une corrélation particulièrement forte a été repérée, au cours des dernières années, notamment entre les recrudescences de cas de Guillain-Barré et la flambée du virus Zika.

Dans un communiqué, le ministère péruvien de la Santé rappelle que cette maladie ne se transmet pas d’homme à homme. Cependant, une partie des malades ont vu les symptômes de Guillain-Barré apparaître une à deux semaines après avoir contracté une maladie infectieuse.

Le syndrome est « souvent déclenché par une infection, bactérienne ou virale », selon l’OMS.

Pour limiter les risques de contracter la maladie, le ministère péruvien de la Santé recommande de se laver les mains régulièrement pendant 20 secondes, de consommer de l’eau « sûre », de laver et de désinfecter les fruits et légumes avant de les manger, et de maintenir un certain niveau d’hygiène lorsqu’on manipule ou prépare des aliments. Il recommande aussi aux personnes de plus de 60 ans de se faire vacciner contre la grippe.