Tariq Ramadan

En France et en Suisse, des femmes accusent l'islamologue d'agression sexuelle et de viol

Connue sous le nom de Brigitte, une habitante de Genève accuse l’islamologue genevois Tariq Ramadan de viol. Dans une interview accordée au journal « Le Matin Dimanche », elle dit être harcelée 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux depuis qu’elle a porté plainte.

«On m’insulte sans cesse. On me menace de mort. On révèle des éléments de mon identité, de mon adresse», ajoute-t-elle. Elle précise avoir reçu des appels téléphoniques anonymes menaçant ses enfants. Pourtant, elle déclare n’éprouver «ni haine, ni colère, ni dégoût» pour l’accusé, seulement «une grande lassitude».

Par ailleurs, en France où une enquête on a appris que la cour d’appel de Paris a annulé, jeudi 17 juin, une expertise psychiatrique selon laquelle les femmes qui accusent Tariq Ramadan de viols étaient en partie sous son emprise, a confirmé l’un de ses avocats au journal Le Monde, après une information de l’Agence France-Presse (AFP). Toutefois, de nouveaux experts vont devoir réexaminer cette question au cœur de l’affaire.

L’expertise de mai 2020 du docteur Daniel Zagury a été invalidée par la chambre de l’instruction pour un vice de procédure. Le célèbre psychiatre avait interrogé plusieurs plaignantes ou témoins sans l’accord des juges d’instruction. L’expert avait seulement été autorisé à consulter le dossier, dans lequel figuraient les déclarations des femmes concernées.