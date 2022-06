Stade de France : environ 2600 faux billets selon l’UEFA, qui réfute les chiffres de Darmanin

Gérald Darmanin devant les commissions des lois et de la culture du Sénat dans le cadre des troubles au Stade de France pendant la finale de la Ligue des Champions. 1er juin 2022

« Tout le monde doit être questionné dans l'enquête, ça a commencé cette semaine », a indiqué Martin Kallen, directeur général d'UEFA Events, filiale de l'UEFA chargée des opérations commerciales événementielles. « On a pensé que l'enquête prendrait minimum deux ou trois mois. Comme ça commence maintenant, on pourrait dire quelque part en septembre », a-t-il fait valoir devant le Sénat, qui planche sur les incidents du Stade de France. L'UEFA a confié son enquête interne à l'ancien ministre portugais de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, Tiago Brandão Rodrigues.

L'instance organisatrice de la Ligue des Champions se penche tout particulièrement sur la billetterie, source de controverse puisque les autorités françaises ont initialement mis les incidents sur le compte d'une « fraude massive » aux faux billets.

Le responsable a notamment réfuté le chiffre controversé de « 30.000 à 40.000 supporters anglais » munis de faux billets ou sans billets qui avait été avancé par Gérald Darmanin. « On a eu autour de 2 600 billets apportés aux tourniquets qui étaient faux », a dit Martin Kallen. « Mais beaucoup de faux billets ne sont jamais arrivés aux tourniquets. (...) Combien ? On ne sait pas, on ne pouvait pas vraiment vérifier. On ne croit pas que c'était le chiffre mentionné après les premiers jours en France, soit plus ou moins 30.000 à 40.000 », a-t-il ajouté.