Sri Lanka : crise économique et suspension de la vente de carburant sauf bus, transport alimentaire ou médical

Colombo (Sri Lanka)

Le Sri Lanka a suspendu les ventes de carburant pour les véhicules non essentiels alors qu'il fait face à sa pire crise économique depuis des décennies note la BBC.

Pendant les deux prochaines semaines, seuls les bus, les trains et les véhicules utilisés pour les services médicaux et le transport de nourriture seront autorisés à faire le plein de carburant.

Les écoles des zones urbaines ont fermé, tandis que les autorités ont dit aux 22 millions d'habitants du pays de travailler à domicile.

La nation sud-asiatique est en pourparlers pour un accord de sauvetage avec le Fonds monétaire international, alors qu'elle lutte pour payer les importations telles que le carburant et la nourriture.

Le Sri Lanka est le premier pays à prendre la mesure drastique d'arrêter les ventes de carburant aux citoyens ordinaires "depuis la crise pétrolière des années 1970, lorsque le carburant était rationné aux États-Unis et en Europe et que des limitations de vitesse ont été introduites pour réduire la demande", explique à la BBC, Nathan Piper, responsable du pétrole et la recherche sur le gaz à Investec.