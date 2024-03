SpaceX construirait un réseau de satellites espions pour le renseignement américain

Ce réseau de satellites serait construit par la filiale Starshield de SpaceX

Selon Reuters, SpaceX, l’entreprise détenue par le milliardaire d’Elon Musk, travaille sur un réseau de centaines de satellites espions avec le National Reconnaissance Office (NRO), une agence américaine de renseignement qui gère des satellites d’espionnage.

Ces satellites espions seraient dotés de capacités d’imagerie de la Terre et pourraient fonctionner en essaim sur des orbites basses, permettant de suivre des cibles au sol et de partager ces données avec les services de renseignement américains, permettant au gouvernement et à l’armée de repérer plus rapidement des cibles potentielles dans le monde.

Si le NRO a refusé de commenter les informations de Reuters, l’agence a reconnu qu’elle cherchait à développer un système réseau sophistiqué de satellites. « Le National Reconnaissance Office développe le système spatial de renseignement, de surveillance et de reconnaissance le plus performant, le plus diversifié et le plus résilient que le monde n'ait jamais connu », a assuré un porte-parole.