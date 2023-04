Soudan : près de 100 personnes déjà évacuées par la France

Premier vol français arrivant à Djibouti

L'opération d'évacuation française au Soudan est en cours. "Un premier avion est arrivé à Djibouti et un deuxième est en route", a annoncé sur Twitter la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonn. Le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Armées ont annoncé ainsi qu'une centaine de personnes, françaises et d'autres nationalités, ont déjà été évacuées par la France du pays, théâtre de violents affrontements.

Soulignant "l'extrême complexité" des opérations d'évacuation qui pourraient encore durer un ou deux jours, les ministères ont précisé que chaque avion transporte environ cent personnes à son bord. La communauté française au Soudan compte "250 personnes", a expliqué dimanche sur franceinfo la porte-parole du Quai d'Orsay, "mais la totalité des ressortissants ne souhaite pas quitter le pays".

La France est loin d'être isolée dans sa démarche, tant les opérations de rapatriement des pays de l'UE se multiplient. Au Royaume-Uni, Le Premier ministre britannique a annoncé dimanche après-midi l'évacuation du personnel diplomatique du Royaume-Uni et de leurs familles. De son côté, l'Allemagne a commencé à évacuer ses ressortissants. "Dans la mesure du possible, nous emmènerons également des ressortissants de l'UE et d'autres pays", ont précisé les ministères de la Défense et des Affaires étrangères allemands. Enfin, l'Italie a lancé une opération pour évacuer ses ressortissants, ainsi que des Suisses et des membres de l'ambassade du Saint-Siège au Soudan.

Les Etats-Unis participent au mouvement général. Le président américain a ainsi déclaré samedi soir que l'armée avait "mené une opération pour extraire le personnel du gouvernement américain de Khartoum" à bord d'hélicoptères militaires et a concerné un "peu moins d'une centaine" de personnes, dont plusieurs diplomates étrangers, a précisé un haut responsable du département d'Etat.

L'évacuation a été décidée par la plupart des pays dans un contexte en dégradatation très rapide depuis plus d'une semaine, alors que les affrontements au Soudan entre armée régulière et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont fait plus de 420 morts et 3 700 blessés, selon un bilan provisoire de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), provoquant ont provoqué la fuite de milliers de personnes et entraînant la mobilisation de plusieurs pays pour évacuer leurs ressortissants.