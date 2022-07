Sondage : Marine Le Pen voit sa côte de popularité consolidée

Marine Le Pen

Sa troisième défaite consécutive à l'élection présidentielle - la deuxième au second tour - ne l'a pas pénalisée. Marine Le Pen enregistre l'une des plus fortes progressions du dernier baromètre Elabe pour « Les Echos » et Radio classique.

"La députée du Pas-de-Calais, qui ne renonce pas à la course à l'Elysée de 2027, gagne à nouveau 3 points en un mois. Plus d'un Français sur trois (34 %) dit avoir une « image positive » de la figure de proue du Rassemblement national. Son deuxième point le plus haut après le pic d'avril (35 %)" écrivent Les Echos.

Le quotidien souligne que Marine Le Pen reprend à Jean Castex la deuxième place du classement des personnalités politiques, loin derrière un autre ancien Premier ministre, Edouard Philippe (45 %), mais devant Jean-Luc Mélenchon, à la 8e place à 27 % (le leader Insoumis recule de 1 point après une baisse de 7 points le mois précédent) ajoutent Les Echos.

« Alors qu'elle aurait pu chuter après la présidentielle, elle est dans une phase de consolidation. Sa popularité relative s'installe. C'est ancré et, semble-t-il, durable », analyse Bernard Sananès, le président de l'institut Elabe cité par Les Echos.

Sondage effectué du 28 au 29 juin 2022 auprès d'un échantillon de 1.000 personnes selon la méthode des quotas.