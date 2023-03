Sondage: inquiétante baisse de confiance pour Emmanuel Macron

En un mois, la cote de confiance d'Emmanuel Macron perd 5 points.

La cote de popularité du président de la République chute de cinq points en un mois pour atteindre son plus bas niveau depuis sa réélection.

«Ramener de la sérénité et de la confiance.» Selon ses conseillers, ce serait la volonté d'Emmanuel Macron pour la séquence de l'après-retraite. Le président de la République a prévu de s'adresser au pays, à l'issue des discussions parlementaires autour de la réforme des retraites. Ce n'est pas gagné pour lui quand on analyse la dernière livraison du baromètre Kantar! En un mois, la cote de confiance d'Emmanuel Macron perd 5 points. Mais c'est surtout le nombre des mécontents qui doit inquiéter le chef de l'État. 64% des Français ne lui font pas confiance, le point le plus haut depuis sa réélection, dont 41% (+6) ne lui font pas du tout confiance.

Autre élément inquiétant, la cote de confiance de sa première ministre suit la même pente et ne le protège donc pas. Ceux qui ne font pas confiance en Élisabeth Borne sont passés de 48% en juin dernier à 64% ce mois-ci. Enfin, tous les ­ministres testés sont en forte baisse, ­notamment ceux qui sont montés au créneau pour défendre la réforme des retraites, Gabriel Attal, Olivier Véran ou Bruno Le Maire. Le défi pour Emmanuel Macron est de taille pour la suite de son mandat.