Sondage : il y a trop « d'assistanat » pour près de deux Français sur trois

Toutes les catégories socioprofessionnelles estiment très majoritairement qu'il y a trop d'« assistanat en France, que notre modèle social a trop d'effets pervers et n'encourage pas à faire des efforts », selon un sondage Elabe pour « Les Echos », Radio Classique et l'Institut Montaigne.

Selon ce sondage, 65 % des Français estiment qu'il y a trop d'« assistanat en France, que notre modèle social a trop d'effets pervers et n'encourage pas à faire des efforts ».

Surprise, ce sentiment de trop d'« assistanat » est partagé « quasiment dans les mêmes proportions entre toutes les catégories socioprofessionnelles », relève Bernard Sananès, président d'Elabe.

Politiquement en revanche, les avis sont plus contrastés. Ce sont les électeurs de Marine Le Pen qui sont les plus nombreux à penser qu'il y a trop d'« assistanat » (78 %) - « il y a là en filigrane la question de l'immigration », souligne le sondeur -, devant ceux d'Emmanuel Macron (70 %) et les abstentionnistes (53 %). A l'inverse, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon pensent majoritairement que le sujet est « mineur » (53 %).