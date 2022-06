Sondage : après les incidents du Stade de France, les Français inquiets pour les Jeux Olympiques

Stade de France

Le fiasco du Stade de France, le 28 mai dernier, lors de la finale de la Ligue des champions, a marqué en profondeur les esprits selon le baromètre Fiducial/Odoxa pour Le Figaro : 59% des Français n’ont pas confiance dans l’actuel gouvernement pour assurer la sécurité lors de la Coupe du monde de rugby en 2023 et des Jeux olympiques en 2024.

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par internet les 14 et 15 juin 2022. Échantillon de 1 005 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

59% des Français interrogés s'estiment "plutôt moins confiants" quand on leur pose la question suivante : "Depuis ces dernières semaines, êtes-vous plutôt plus confiant(e) ou moins confiant(e) concernant la capacité du gouvernement à assurer la sécurité de la Coupe du monde de rugby en 2023 et des Jeux Olympiques de Paris en 2024 ?".

"De manière plus globale, les Français restent à fleur de peau face à une insécurité omniprésente. «La problématique est très présente à leurs yeux», assurent les auteurs du baromètre. «Chaque trimestre depuis le printemps 2016, notre indicateur le souligne», attestent-ils de manière quasi clinique, avant d’observer que, «en ce début d’été 2022, 59% de nos concitoyens affirment se sentir souvent (13%) ou de temps en temps (46%) en insécurité». Même s’il traduit un léger fléchissement de 4 points depuis mars dernier, ce seuil se maintient à un niveau élevé, rivé à la moyenne de six Français inquiets sur dix relevée depuis six ans" ajoute Le Figaro.