Sondage : Macron, Castex et les principaux ministres sont tous en baisse à l'exception de Bruno Le Maire

Emmanuel Macron

La président à son plus bas niveau depuis février 2020, avant la pandémie

Emmanuel Macron perd trois points d'opinions favorables et, à 35 %, descend à son plus bas niveau depuis février 2020, avant le déclenchement de l'épidémie selon le baromètre Ipsos-Le Point.

Le pouvoir peut se consoler en notant que Nicolas Sarkozy et François Hollande faisaient moins bien qu'Emmanuel Macron : 33 % pour le premier en janvier 2011 et 29 % pour le second en janvier 2016.

Jean Castex à 32% perd quatre points d'opinions favorables. Et il atteint son plus haut niveau d'opinions défavorables avec 61%. Moins bien qu'Edouard Philippe après sept mois de pouvoir : seuls 47 % des sondés lui étaient défavorables, soit 14 % d'écart avec son successeur.

Les poids lourds du gouvernement sont eux aussi en baisse souligne Le Point: Roselyne Bachelot (- 5 points à 41 %), Éric Dupond-Moretti (- 4 points à 26 %), Marlène Schiappa (- 7 points à 20 %) et surtout deux ministres en première ligne dans la crise sanitaire, Olivier Véran (- 4 points à 32 %) et Jean-Michel Blanquer (- 4 points à 25 %). Seul ministre à résister, Bruno Le Maire, qui ne perd qu'un petit point dans le classement général (36 %).