Sondage : l'identité de la France est-elle menacée comme le disent certains ?

Charles de Gaulle

En dépit de l’invocation fréquente dans le débat public d’une « identité française menacée », et plus largement de sa charge polémique, cette notion est très largement perçue comme étant positive (73%) si l'on en croit une étude de l'Ifop pour Vae Solis.

La langue française est ainsi l’élément perçu comme caractérisant le mieux l’identité de la France (40%) et l’histoire de France est également largement citée (30%). En matière économique, c’est le tourisme (53%) et le luxe (42%) qui sont les secteurs les plus largement perçus comme caractéristiques de l’identité française analyse l'Ifop.

Charles de Gaulle est considéré par plus d’un tiers (37%) des Français comme le personnage incarnant le mieux l’identité de la France. L’ancien Président de la République devance ainsi largement les autres personnalités testées. Napoléon Bonaparte est le 2e personnage cité (15%), juste devant Simone Veil (14%), Coluche (14%) et Victor Hugo (13%).