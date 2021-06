Sondage : 64% des électeurs n'ont pas l'intention de voter dimanche prochain, lors du deuxième tour des régionales

Carte d'électeur

"Avez-vous l'intention d'aller voter au second tour des régionales dimanche prochain ? 64% des électeurs répondent non, soit 30,5 millions de Français inscrits sur les listes électorales. Comparée à l'abstention historique mesurée dimanche 20 juin au premier tour, on observe un léger regain d'à peine trois points, bien inférieur à la progression de la participation de l'ordre de huit points enregistrée entre les deux tours du précédent scrutin régional analyse le Journal du Dimanche après un sondage Ifop.

L'abstention abyssale constatée dimanche dernier, et les commentaires politiques et médiatiques, ne semblent pas avoir produit un "électrochoc" dans l'opinion. Dans le détail des réponses, on retrouve d'ailleurs les mêmes clivages observés au premier tour : 13% seulement des moins de 25 ans envisagent de voter contre 50% des plus de 65 ans.