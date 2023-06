Sommet pour un nouveau pacte financier mondial : comment Emmanuel Macron est parvenu à réunir le monde entier à Paris pour une conférence internationale

Emmanuel Macron est convaincu que la planète est « mûre » pour un « choc financier » d'ampleur.

Les 22 et 23 juin 2023, la France accueillera une conférence internationale pour un nouveau pacte financier mondial.

Le Sommet pour un « Nouveau pacte financier mondial » sera organisé à Paris le 22 et 23 juin suite aux vœux du Président de la République Emmanuel Macron. Dans le cadre de ce Sommet, les enjeux autour des répercussions des multiples crises climatique, énergétique, sanitaire et économique, notamment dans les pays les plus vulnérables, seront traités.

Le financement nécessaire pour faire face à ces crises sera également central dans le programme de l’évènement. Quatre grands objectifs pour ce Sommet ont été annoncés : Redonner un espace budgétaire aux pays qui font face à des situations difficiles à court terme, notamment les pays les plus endettés ; Favoriser le développement du secteur privé dans les pays à faible revenu ; Encourager l’investissement dans les infrastructures « vertes » pour la transition énergétique dans les pays émergents et en développement ; Mobiliser des financements innovants pour les pays vulnérables au changement climatique.

Depuis qu'a été lancée l'idée d'un sommet sur la finance à Paris, Les équipes de l’Elysée et de Bercy sont à pied d'œuvre pour rassembler un maximum de dirigeants mondiaux..

Le nouveau Premier ministre chinois, Li Qiang, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, plus d'une dizaine de présidents, dont le Brésilien Lula, l'Égyptien Sissi ou le Sud-Africain Ramaphosa, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, le directeur de la Banque mondiale, Ajay Banga, ou encore des représentants des principales ONG seront présents.

Cette conférence se déroulera au palais Brongniart, à Paris.

400 dirigeants et 400 personnalités issues de la société civile seront présents.

Cet événement doit permettre de bâtir un nouveau système financier mondial, plus efficace pour lutter à la fois contre la pauvreté et le réchauffement climatique.

Selon des informations du Point, Emmanuel Macron est convaincu que la planète est « mûre » pour un « choc financier » d'ampleur, similaire à celui de Bretton Woods, selon sa conseillère :

« Les formats onusiens actuels ne permettent pas de régler les problèmes liés à la pauvreté et au réchauffement climatique, qui sont les principaux enjeux du XXIe siècle. Il faut réformer la Banque mondiale, le FMI, et créer de nouveaux instruments. Même les Américains en sont convaincus. Ils nous savent gré d'organiser ce sommet à Paris pour avancer sur ces sujets, notamment avec les pays du Sud et la Chine ».

Ce Sommet pour un nouveau pacte financier mondial est d’ailleurs qualifié dans plusieurs ambassades étrangères de Paris le « sommet Macron ».