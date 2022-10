Sobriété énergétique : Bruno Le Maire précise qu’il n’a jamais recommandé de porter un col roulé

Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, lors d'une conférence de presse.

Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire déplore, dans un message sur Facebook, que sa parole ait été « déformée, transformée, tordue pour le seul plaisir du buzz et du bruit ».

Le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a publié un long texte ce samedi sur sa page Facebook. Il a tenu à réagir après la polémique autour du port du col roulé à la place de la cravate, dans le cadre du plan de sobriété énergétique, selon des informations du Parisien.

Sur France Inter, le 27 septembre dernier, Bruno Le Maire précisait qu’il allait échanger sa cravate et qu’il porterait un col roulé cet hiver, dans la lignée des efforts et de la baisse du chauffage conseillée par le plan de sobriété énergétique du gouvernement. Quelques heures plus tard, dans un tweet, il apparaissait en photo avec un col roulé.

Le ministre a alors été accusé de se plier à un nouvel exercice de communication.

Bruno Le Maire a donc souhaité s’expliquer et clarifier son point de vue sur les enjeux énergétiques, via cette publication de samedi sur les réseaux sociaux. Le ministre nie toute volonté d’infantilisation :

« Le col roulé protège en hiver. Vous n’avez pas besoin d’un ministre pour le savoir. Vous avez encore moins besoin de ses recommandations vestimentaires. (…) Au risque de vous surprendre après une semaine où le contraire a été dit, je n’ai jamais recommandé à personne de porter de col roulé ».

Si l’humour et les critiques à son égard sur ce sujet ne semblent pas le perturber, Bruno Le Maire dénonce le fait que sa parole ait été « déformée, transformée, tordue pour le seul plaisir du buzz et du bruit ».

Le locataire de Bercy a déploré que ses discours sur son domaine de compétences ne soient plus audibles du fait des polémiques à répétition :

« Vous souhaiteriez que le ministre des Finances parle dette, impôts, compétitivité de nos entreprises, emploi ? Moi aussi. (…) Mais vous ne m’entendrez pas, (…) car ma parole sera recouverte par le bruit. Qui ne se découragerait pas devant tant de futilité ? Qui ne se détournerait pas de la vie publique - politique, militante ou associative - en écoutant le concert de sarcasmes, le ricanement strident qui accompagne la moindre prise de parole du plus modeste de ses dirigeants ? ».

Selon Bruno Le Maire, « si nous laissons le monde numérique diffuser des paroles inexactes, transformer les propos, déformer les images, sans que (…) nous ne réagissions par un réflexe critique, le monde numérique colonisera nos esprits ».

Bruno Le Maire a déploré les dérives des réseaux sociaux :

« En pull, en cravate, en maillot de bain ou en costume, peu importe : je ne lâcherai rien sur mes idées. (…) Nous sommes un peuple ; ne devenons pas une meute ».