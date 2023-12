SNCF : l'augmentation du prix des billets de TGV "ne sera pas plus importante que l'inflation" en 2024, promet le président du groupe

Le président du groupe SNCF s'est voulu rassurant.

"Pas plus que l'inflation" : invité du "8h30 franceinfo", Jean-Pierre Farandou, président du groupe SNCF a promis que les tarifs des billets de train ne s'envoleraient pas pour l'année 2024. Ainsi, l'augmentation du prix des billets pour les TGV Inoui "ne sera pas plus importante que l'inflation" en 2024, a-t-il indiqué, précisant qu'"on part sur ces bases et les chiffres seront affinés dans les jours et les semaines qui viennent."