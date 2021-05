Audrey Pulvar

"Je n'hésite pas. Je suis toujours au rendez-vous contre l'extrême droite. Évidemment, ce n'est pas la configuration que je souhaite, mais si Emmanuel Macron est face à Marine Le Pen " au second tour, "je voterais difficillement, mais je voterai Emmanuel Macron sans hésiter" a déclaré ce mardi matin Audrey Pulvar sur LCI.

Malgré la division de la gauche, dans les Régionales en Ile de France, Pulvar reste optimiste : "Les forces de gauche, dans les sondages, totalisent quand même plus de 30% des voix". L'union à gauche au second tour "est non seulement possible mais elle est souhaitable"