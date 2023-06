Shell prévoit de céder son activité de distribution d'énergie au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Pays-Bas

Shell, le géant énergétique britannique, a annoncé son intention de céder son activité de distribution d'électricité et de gaz aux particuliers au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Pays-Bas. Cette décision fait suite à un examen stratégique lancé en janvier, où Shell avait évoqué des «conditions de marché qui ont changé». Un processus de vente est déjà en cours, et Shell espère parvenir à un accord avec un acheteur potentiel dans les mois à venir.

Shell a assuré que rien ne changera pour les clients pendant le processus de vente et qu'il cherchera à protéger le plus grand nombre possible d'employés lors du transfert. Shell Energy, la branche concernée, compte environ 2 000 employés au Royaume-Uni et fournit de l'énergie à 1,4 million de foyers dans le pays.

Shell n'a pas précisé si des acheteurs potentiels se sont manifestés, mais certaines rumeurs évoquent les fournisseurs Ovo Energy, Octopus et Centrica (maison-mère de British Gas) comme candidats potentiels.