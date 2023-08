Sénégal : l'avocat franco-espagnol Juan Branco libéré et expulsé vers la France

L'avocat de 33 ans doit quitter le territoire sénégalais après une brève incarcération pour "complot" et "diffusion de fausses nouvelles" notamment.

Robin Binsard, le conseil de l'avocat Juan Branco, a annoncé lundi 7 août sur Twitter la libération de ce dernier en déclarant son "immense soulagement". L'avocat et activiste Franco-Espagnol de 33 ans, inculpé et écroué à Dakar (Sénégal) dimanche matin est finalement sorti de prison. Après une journée derrière les barreaux, il a finalement été "libéré sous contrôle judiciaire, avec un ordre d'expulsion vers la France", a précisé Robin Binsard.

Juan Branco s'est immiscé depuis peu dans les affrontement politiques au Sénégal entre le président sortant Macky Sall et son principal opposant politique Ousmane Sonko, qu'il défend contre les tentatives de Sall de le sortir de la course à la prochaine présidence. Juan Branco avait annoncé depuis la France son intention plainte devant la Cour pénale internationale (CPI) contre le M. Sall pour "crimes contre l'humanité". Une initiative visant le ministre de l'Intérieur sénégalais, Antoine Félix Abdoulaye Diome, le général Moussa Fall, commandant de la gendarmerie sénégalaise, ainsi qu'une centaine "d'autres individus", et lui valant beaucoup d'ennemis dans le pays.

Sa défense de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko l'a conduit jusqu'au Sénégal où il a déjà surpris toutes les autorités en s'invitant à une conférence de presse malgré son interdiction d'entrer dans le pays. Après avoir manqué de peu d'échapper à son arrestation, en tentant de passer la frontière déguisé sur une pirogue, il avait été placé en détention pour "attentat, complot, diffusion de fausses nouvelles et actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves". Son avocat a fait savoir par la voix du Point qu'il devrait regagner la France en avion lundi en fin de journée.