Selon Lionel Jospin, Emmanuel Macron a tout fait pour arriver à un duel dangereux avec Marine Le Pen

Lionel Jospin

Lionel Jospin déclare au Parisien qu'il voit "Avec un soulagement teinté d’inquiétude. Dimanche (24 avril), les électeurs ont en majorité surmonté leurs hésitations ou leurs colères pour faire le choix le plus raisonnable. La victoire de Marine Le Pen aurait été un séisme, une menace pour l’État de droit en France et une fracture en Europe. Sans parler de la complaisance envers le despotisme agressif de Vladimir Poutine."

"L’abstention est considérable et l’extrême droite a encore progressé. Les deux partis qui, à droite et à gauche, structuraient hier le débat citoyen et offraient au pays l’alternance ont été marginalisés. Quant à Emmanuel Macron, il a agrégé derrière lui un conglomérat hétéroclite et sans identité claire."

Et Macron "a tout fait pour que se reproduise le face-à-face ultime avec l’extrême droite qu’il jugeait plus aisée à vaincre. Il a joué avec le feu" ajoute Lionel Jospin.