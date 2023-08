Selon l'ONU, des centaines de milliers de personnes du monde entier ont été victimes de la traite des êtres humains vers l'Asie du Sud-Est

Bien que le problème existe depuis des années, le rapport des Nations unies est la première étude complète sur son ampleur.

Au moins 120 000 personnes au Myanmar et 100 000 autres au Cambodge ont été forcées de participer à ces escroqueries.

La plupart des victimes sont des hommes originaires d'Asie, mais certaines viennent de pays plus lointains comme l'Afrique et l'Amérique latine.

Selon le rapport, les millions de personnes bloquées chez elles et passant plus de temps en ligne à cause des fermetures liées aux pandémies sont devenues des cibles faciles pour les cerveaux des systèmes de fraude en ligne.

Alors que les gangs criminels s'attaquaient traditionnellement à des personnes peu instruites et désireuses de gagner rapidement de l'argent, ils ciblent désormais des victimes ayant un emploi professionnel, souvent titulaires d'un diplôme d'études supérieures, voire d'un diplôme de troisième cycle.

Selon le rapport, de nombreux endroits où des personnes sont forcées de se livrer à la cybercriminalité se trouvent dans des juridictions où la gouvernance et l'État de droit sont faibles, et où l'autorité est contestée.

"En continuant à demander justice pour ceux qui ont été escroqués par la criminalité en ligne, nous ne devons pas oublier que ce phénomène complexe a deux catégories de victimes", a déclaré Volker Türk, haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme.

Les Nations unies estiment que ces centres d'escroquerie génèrent des milliards de dollars américains de revenus par an.

Plusieurs médias, dont la BBC, se sont longuement entretenus avec des personnes victimes de ces réseaux criminels.

Souvent, elles sont attirées par des annonces promettant un travail facile et des avantages extravagants, puis incitées à se rendre au Cambodge, au Myanmar et en Thaïlande.

Une fois arrivés, ils sont retenus prisonniers et forcés de travailler dans des centres d'escroquerie en ligne. Ceux qui refusent d'obtempérer voient leur sécurité menacée. Nombre d'entre eux ont été soumis à la torture et à des traitements inhumains.

Certains réseaux ciblent également les personnes en quête d'amour et de romance, dans le cadre de ce que l'on appelle souvent des escroqueries "à la découpe". Dans une affaire tragique survenue l'année dernière, un Malaisien de 25 ans a été torturé à mort après s'être rendu à Bangkok pour rencontrer une "petite amie" à laquelle il n'avait parlé qu'en ligne.

Au lieu de cela, il a été victime de la traite des êtres humains vers le Myanmar et contraint de travailler pour des sociétés impliquées dans des escroqueries en ligne. Dans l'un de ses derniers appels à ses parents, il a déclaré avoir été battu pour avoir prétendument simulé une maladie. Il est décédé après avoir passé un mois en soins intensifs.

Les réglementations en vigueur dans de nombreux pays d'Asie du Sud-Est sont souvent inférieures aux normes internationales et n'ont "en grande partie" pas permis de répondre de manière adéquate à l'évolution des opérations d'escroquerie en ligne depuis la pandémie, a déclaré l'ONU.

Pia Oberoi, conseillère principale sur les migrations au Bureau des droits de l'homme des Nations unies, a déclaré que de nombreux autres cas n'ont pas été signalés parce que les victimes sont confrontées à "la stigmatisation et à la honte" pour le travail qu'elles ont été amenées à effectuer par la ruse.

Le rapport ajoute qu'une réponse appropriée ne devrait pas se limiter à lutter contre le crime organisé ou à renforcer les contrôles aux frontières, mais qu'elle devrait assurer la protection et la justice pour les victimes de la traite.

M. Türk a appelé les gouvernements à faire preuve de détermination dans la répression de ces réseaux criminels.

"Tous les États touchés doivent faire preuve de volonté politique pour renforcer les droits de l'homme et améliorer la gouvernance et l'État de droit, notamment en déployant des efforts sérieux et soutenus pour lutter contre la corruption", a-t-il déclaré.