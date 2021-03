Selon Aurore Bergé, une partie de la gauche court derrière EELV, et des courants idéologiques indigénistes

Aurore Bergé

« Malheureusement, une partie de la gauche court derrière un certain nombre de mouvements, derrière EELV, et des courants idéologiques indigénistes, notamment. Qui ne sont pas ce qu’est l’histoire de notre pays et qui je l’espère ne le seront pas demain » a déclaré Aurore Bergé, invitée de la chaîne Public Sénat, lundi matin.

La députée des Yvelines s'est déclarée « très interloquée » par les propos d’Audrey Pulvar à propos des réunions organisées par le syndicat étudiant UNEF.

« Considérer qu’on combat mieux le racisme parce que l’on est dans l’entre-soi, c’est l’inverse. On combat mieux le racisme parce qu’on est dans une société ouverte. On ne combat pas mieux le racisme si l’on accepte des réunions où d’un côté il n’y aurait que des blancs et de l’autre que des noirs » estime la présidente déléguée du groupe LREM à l’Assemblée nationale.