Séisme au Maroc : tous les appels et textos depuis la France seront gratuits

Un homme à moto vérifie son téléphone portable dans une rue dévastée de Marrakech, le 10 septembre 2023.

Le ministre délégué chargé du numérique, Jean-Noël Barrot, a annoncé dimanche la gratuité des appels et SMS depuis la France vers le Maroc. Elle sera appliquée par tous les opérateurs de téléphonie français en signe de « solidarité absolue » après le dramatique séisme. Tous les opérateurs de téléphonie mobile français vont donc offrir à leurs clients les appels et textos gratuits vers le Maroc, frappé par un violent séisme.

« Suite au séisme tragique, les appels et SMS vers le Maroc seront gratuits pour les clients des opérateurs Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR. Solidarité absolue avec les victimes, leurs familles et leurs proches », a écrit le ministre sur son compte X.

Orange et Sosh vont offrir la gratuité des appels, MMS et SMS jusqu’au samedi 16 septembre inclus, tout comme Bouygues Telecom.

Pour les abonnés Free mobile, la gratuité des communications vers le Maroc est en vigueur jusqu’au vendredi 15 septembre. SFR n’a pas encore communiqué de date.