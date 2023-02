Salto, le « Netflix à la Française », ferme définitivement

Comme attendu depuis plusieurs semaines, la plateforme va disparaître et il n’est désormais plus possible de s’inscrire sur le site de Salto

C’est finalement par un message sur le site officiel que Salto a laissé entrevoir la fin de son service. « Il n'est malheureusement plus possible de souscrire à Salto » indique la plateforme. « Merci à tous les abonnés Salto d’avoir partagé avec nous leur envie et leur enthousiasme pour une plateforme de streaming Made in France ».

La survie de Salto ne tenait plus qu’à un fil suite au retrait de TF1 et M6. Faute de repreneur solide, le « Netflix à la française » semblait condamné à disparaître.

Si aucune date de fin du service n'a été pour le moment indiquée, les abonnés pouvaient néanmoins encore visionner les programmes de Salto ce lundi. La dissolution et la cessation des activités de Salto étaient pourtant à l’ordre du jour dès le Comité social économique (CSE) central extraordinaire du groupe le 20 janvier dernier.

Selon Le Figaro, la plateforme comptait un peu plus de 800.000 abonnés fin 2022. Bien trop peu pour faire face à une concurrence américaine trop importante, (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+…). Salto a eu toutes les difficultés du monde à trouver son public, ce qui n’a pas convaincu les actionnaires à maintenir leurs investissements alors que les pertes se chiffrent à 200 millions d’euros. Et depuis quelques semaines sur ses antennes, France Télévisions renvoie d’ailleurs ses téléspectateurs vers sa propre plateforme de replay et plus vers Salto.