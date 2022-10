Salon de l'Automobile : Emmanuel Macron défend le passage au 100 % électrique

voitures

Interview d'Emmanuel Macron dans le quotidien économiques Les Echos.

Quand Les Echos lui font remarquer que les industriels trouvent que le passage au tout-électrique menace des emplois en France, le président de la République répond : "Nous assumons cet objectif de 100 % de véhicules électriques en 2035. Il est nécessaire pour tenir nos objectifs climatiques et c'est une opportunité pour réindustrialiser notre pays. Les difficultés de l'industrie automobile française existaient avant la transition vers l'électrique"

Emmanuel Macron ajoute : "il y a vingt ans, nous produisions 4 millions de véhicules (...) puis à 1,3-1,5 million pendant et après la crise du Covid. La transition vers l'électrique n'est donc pas la cause des difficultés actuelles. C'est au contraire l'occasion de relancer une filière sur de nouveaux objectifs."

Et le président de la République annonce : "Parce que nous voulons rendre la voiture électrique accessible à tous, nous allons même porter le bonus écologique de 6.000 à 7.000 euros pour la moitié des ménages, les plus modestes". et Emmanuel Macron confirme le leasing de voitures électriques à 100 euros par mois pour des livraisons début 2024.

"Aujourd'hui, les chiffres sont assez cruels : plus de 80 % des véhicules électriques achetés ont été importés (...) C'est ce pourquoi je plaide depuis cinq ans avec la souveraineté européenne." ajoute le président.