SaccageParis : plus de 8 Parisiens sur 10 estiment que la capitale est « sale »

Des piétons passent devant des poubelles non vidées et des sacs en plastique lors d'une grève des éboueurs dans une rue de Paris, le 8 octobre 2015.

Le hashtag #SaccageParis rencontre un grand succès sur Twitter depuis de nombreux mois. A travers cette expression et ces multiples publications sur les réseaux sociaux, des riverains et des touristes en colère ont posté des photographies démontrant, selon eux, la saleté de la capitale. Selon une étude publiée par l’Ifop ce dimanche et commandée par l’Union parisienne (UP !), le constat des Parisiens est massivement partagé et majoritaire. 84% des personnes interrogées (via un échantillon représentatif de 1.008 personnes) considèrent la ville de Paris comme « sale », dont 39% « très sale ».

Selon François Kraus, responsable du pôle Actualités et Politique de l’Ifop, « on observe un certain consensus, un jugement négatif très net sur le manque de propreté de la capitale ».

80% des Parisiens se déclarent mécontents de l’action de la mairie en matière de lutte contre les incivilités, 73% en ce qui concerne l’entretien et la propreté de la ville (un chiffre en hausse de 16 points depuis 2015) et 65% pour la lutte contre la prolifération des rats.

Les habitants des quartiers plus populaires sont les plus indignés : 90% des habitants du nord-est de la ville (9e, 10e, 18e et 19e arrondissements) se plaignent de la saleté, contre 74% des habitants des arrondissements plus « chics » (7e, 8e, 16e, 17e arrondissements).

Anne Hidalgo et la Mairie de Paris accusent souvent #SaccageParis d’être politisé. L’étude de l’Ifop montre que les Parisiens mécontents appartiennent en réalité à toutes les tendances politiques. Ce sont même les sympathisants de La République en marche qui arrivent en tête, avec 87% de mécontents. Puis les sympathisants LR et EELV (84%), LFI (82%), PS (80%) et RN (79%).

Selon François Kraus, « Anne Hidalgo affirme que les critiques sur la propreté ne proviennent que d’une minorité d’opposants à sa politique, mais on constate à l’inverse que le consensus est assez large. (…) Même les sympathisants de gauche trouvent que la ville est sale ».