Russie : l'opposant Garry Kasparov placé sur la liste des terroristes par Moscou

Garry Kasparov.

Garry Kasparov, ancien champion du monde d’échecs, a été placé par la Russie sur sa liste des personnes déclarées "terroristes et extrémistes", selon une notice du service russe des renseignements financiers consultée ce mercredi 6 mars par l'AFP.

Né en 1963 en Azerbaïdjan soviétique, Garry Kasparov a été l'un des plus grands joueurs d'échecs de l'histoire avant de devenir un opposant farouche à Vladimir Poutine. En 2013, craignant des poursuites judiciaires, il a quitté la Russie et vit désormais à New York, aux États-Unis. Il avait été provisoirement emprisonné à Moscou en 2007 pour avoir participé à une manifestation anti-Poutine.