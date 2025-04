IDENTITÉS EN DEBAT

Royaume-Uni : une décision historique sur la définition du mot "femme"

La Cour suprême britannique doit statuer sur une question aussi sensible que symbolique : la définition légale d’une femme. Un litige opposant le gouvernement écossais à une association féministe relance un débat national autour des droits des personnes transgenres, des espaces non mixtes et de l’interprétation du sexe dans la loi. Une décision à fort impact attendue ce jour.