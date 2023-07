Royaume-Uni : Un présentateur de la BBC accusé de pédopornographie

Une nouvelle qui ne pouvait pas plus mal tomber pour "Auntie", la célèbre chaîne de la BBC anglaise. Dimanche 9 juillet, alors que le mastodonte de l'audiovisuel public britannique est dans le viseur des conservateurs depuis plusieurs années, le gouvernement de Rishi Sunak a exigé de la BBC qu'elle enquête sur un de ses présentateurs, accusé par une mère de famille dans la presse d'avoir payé un adolescent pour lui envoyer des photos à caractère pornographique.

Le témoignage accusateur était paru dans le tabloïd The Sun, vendredi soir. La mère de famille accusait sans donner son nom un présentateur vedette de la BBC d'avoir échangé des photos pornographiques contre plusieurs dizaines de milliers de livres sterling à son enfant alors âgé de 17 ans, sans préciser non plus si l'adolescent est une fille ou un garçon. Le quotidien rapporte que la famille aurait contacté la BBC afin de l'informer de la gravité des faits, sans que l'échange ne compromette le présentateur, resté plusieurs semaines à l'antenne.

Les allégations font depuis la une des médias britanniques. Le gouvernement britannique s'en est emparé, de par la voix du ministère de la Culture, en charge des médias, et qui a déclaré dimanche dans un communiqué qu'elles "doivent faire l'objet d'une enquête de toute urgence et avec sensibilité". La ministre, Lucy Frazer a également convoqué le directeur général de la BBC, Tim Davie, lequel l'a assuré "que la BBC enquêtait rapidement et avec sensibilité", a-t-elle twitté.

La BBC avait tenté de circoncir l'incendie vendredi, assurant "traiter toutes les accusations très sérieusement", et avoir "une procédure en place pour les gérer de manière proactive", sans pour autant confirmer que le présentateur en question ait été formellement suspendu, malgré son absence de l'antenne actuellement. Le groupe audiovisuel public, dont le président a dû démissionner en avril dans une affaire de conflits d'intérêt et dont l'impartialité est régulièrement mise en cause, fait l'objet de virulentes critiques sur sa gestion de l'affaire.