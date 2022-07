Royaume-Uni : Boris Johnson a fait ses adieux au Parlement en tant que Premier ministre

Le Premier ministre Boris Johnson a participé à sa dernière séance de questions à la Chambre des communes avant de redevenir simple député

Le Premier ministre démissionnaire, Boris Johnson, a participé à sa dernière séance de questions à la Chambre des communes avant de redevenir simple député, ce mercredi 20 juillet, à Londres.

Boris Johnson estime avoir "largement accompli" sa mission. Il a remercié tous ses "amis et collègues" parlementaires.

Il a terminé son discours en reprenant la phrase "Hasta la vista, baby", la réplique culte d'Arnold Schwarzenegger dans le film "Terminator 2 : Le Jugement dernier". Il a ensuite quitté la salle sous les applaudissements de son camp.

Boris Johnson a dirigé son ultime Conseil des ministres avant les congés estivaux.

Dans son discours d'adieux, Boris Johnson a adressé quelques "conseils" à son futur successeur :

"Reste proche des Américains, défend les Ukrainiens, défend la liberté et la démocratie partout, baisse les impôts et dérégule où tu peux pour faire de cet endroit le meilleur où vivre et investir – ce qu'il est déjà – (…) concentre-toi sur la route, mais pense toujours à surveiller le rétroviseur, et, surtout, rappelle-toi que ce n'est pas Twitter qui compte, ce sont les gens qui nous ont envoyés ici".

Le nom du futur Premier ministre qui succédera à Boris Johnson sera annoncé le 5 septembre, au terme d'une procédure de vote interne au Parti conservateur.

Les deux finalistes dans la course à la tête du parti doivent être désignés mercredi après-midi par les députés conservateurs, lors d'un quatrième vote devant départager l'ex-ministre des Finances Rishi Sunak, la secrétaire d'Etat au Commerce international, Penny Mordaunt, et la cheffe de la diplomatie, Liz Truss.