Roland Lescure estime que l'industrie aura besoin de industrie française aura besoin de "100 000 à 200 000" étrangers dans les dix ans

Le ministre de l'Industrie, Roland Lescure.

Le ministre délégué en charge de l'Industrie, Roland Lescure, a souligné lors d'une interview sur FranceInfo ce samedi 25 novembre que l'industrie française devra pourvoir à 1,3 million d'emplois au cours des dix prochaines années, avec un déficit estimé entre 100 000 et 200 000 personnes malgré les efforts de formation. "Il va sans doute falloir avoir recours à l'immigration. Il va falloir faire feu de tout bois pour que la nation française soit à nouveau une nation industrielle, écologique et souveraine", a-t-il avancé.

Roland Lescure a appelé à intensifier la formation, en particulier en incluant les jeunes des banlieues, et a plaidé en faveur d'une approche pragmatique de l'immigration. "Si on arrive à former 800 000 à 900 000 jeunes, ce sera exceptionnel. Il en manquera encore 100 000 à 200 000 qu'il faudra sans doute aller chercher ailleurs", estime le ministre. Pour lui, "100 000 à 200 000 étrangers, ce n'est pas le grand remplacement, ce n’est pas un tsunami". Il s'est défendu de vouloir "ouvrir grand les vannes de l'immigration économique" mais a notamment noté le manque de soudeurs, métalliers, chercheurs...

Ces déclarations interviennent dans le contexte du débat sur le projet de loi sur l'immigration au Parlement, qui suscite des controverses, notamment en raison de la proposition de régularisation des travailleurs sans papiers dans les métiers en tension. Le besoin de main-d'œuvre n'est pas unique à l'industrie, comme le souligne une note de France stratégie sur les besoins en main-d'œuvre pour la rénovation énergétique des bâtiments.

