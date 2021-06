Robert Schuman reconnu "vénérable" par le Vatican, un premier pas vers sa béatification

Robert Schuman en 1949.

Le Français Robert Schuman, l'un des pères fondateurs de la construction européenne, a fait un premier pas vers la béatification. Selon un communiqué du Vatican, diffusé ce samedi 19 juin, le pape a approuvé un décret reconnaissant les "vertus héroïques" de Schuman, décédé en 1963. Cette reconnaissance est l'une des premières étapes du long processus qui peut mener à la canonisation.

Les travaux de Robert Schuman, né le 29 juin 1886 à Luxembourget mort le 4 septembre 1963 à Scy-Chazelles (Moselle) ont contribué à la création des institutions européennes actuelles, telles que l'Union européenne. Président du Conseil des ministres français entre 1947 et 1948 et ministre des Affaires étrangères français entre 1948 et 1953, il a également joué un rôle dans la création de l'OTAN.

En 1950, le "plan Schuman" proposait une communauté supranationale pour le charbon et l'acier. Ce plan a évolué pour devenir la Communauté économique européenne en 1957 et l'Union européenne en 1993. A deux reprises, président du Parlement européen, Schuman exerça est considéré comme l'un des "pères de l'Europe" pour avoir promu des principes démocratiques et supranationaux afin de contrecarrer l'éventualité d'une nouvelle guerre sur le continent.

Fervent catholique, le rôle de Schuman dans la tentative de rompre le cycle des guerres en Europe a été salué par plusieurs papes. Son procès en béatification a été ouvert par l'Église en 1990. En 2004, le procès diocésain a été clos.

L'approbation du décret par François signifie que Schuman porte désormais le titre de "vénérable". Il faudt désormais qu'un miracle soit attribué à Schuman pour qu'il soit béatifié, puis un autre pour qu'il soit fait saint. L'Église catholique romaine enseigne que seul Dieu accomplit des miracles, mais que les saints, qui sont censés être avec Dieu au ciel, intercèdent en faveur des personnes qui les prient.