Le président de la République Française, Emmanuel Macron, Photo AFP

Il a finalement décidé de reporter sa visite en Allemagne. Emmanuel Macron, qui devait partir pour l’outre-Rhin dans les jours à venir, préfère rester en France. Et pour cause ! La situation politique l’exige : depuis la mort tragique de Nahel, un jeune homme de 17 ans habitant Nanterre et tué par un policier après un contrôle routier se soldant par un refus d’obtempérer, le pays a fait l’objet de multiples soulèvements. Cela fait déjà cinq nuits que les émeutiers se rassemblent un peu partout dans le pays pour protester, violemment.

Le défunt a récemment été inhumé, comme l’expliquait Atlantico, à l’abri du regard et des caméras. Depuis, quoique le ministre de l’Intérieur y voit surtout le résultat des dispositifs des maintiens de l’ordre mis en place, les émeutes apparaissent moins brutales. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a plus de danger : le maire de L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne, Île-de-France), un élu Les Républicains, a fait l’objet d’une tentative d’assassinat dans la nuit du samedi au dimanche 2 juillet 2023. Une enquête a d’ailleurs été ouverte et la Première ministre s’est rendue sur place.

Désireux de mettre un terme à ces violences et de retrouver le climat d’apaisement, souhaité depuis la fin de la séquence réforme des retraites, le président de la République doit recevoir certains des membres de son gouvernement ce soir, à l’Elysée. La réunion au sommet est prévue à 19h30, indique le Huffington Post, et devrait rassembler Elisabeth Borne, Gérald Darmanin ainsi que Eric Dupond-Moretti, respectivement Première ministre, ministre de l’Intérieur et garde des Sceaux. L’occasion d’un “point de situation” alors que de nombreux commerces ont été pris pour cible, quand bien même les violences pourraient décroître.

Après avoir initialement condamné le geste du policier, aujourd'hui mis en examen pour homicide volontaire, Emmanuel Macron a ensuite accusé les réseaux sociaux et les jeux-vidéos d'être responsables (au moins pour partie) des violences observées ces derniers jours, rappelle Le Temps. Il a aussi pointé du doigt la responsabilité des parents qui laissent leurs enfants participer à de telles maraudes.