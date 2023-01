Retraites : revenir sur les 64 ans « serait renoncer au retour à l'équilibre » du système, selon Dussopt

À deux semaines de l'ouverture des discussions à l'Assemblée nationale, Olivier Dussopt s'est aussi montré confiant.

Les points sur lesquels le gouvernement et les syndicats restent en désaccord sont nombreux. C'est notamment le cas de l'âge légal de départ, que le texte doit reporter à 64 ans d'ici 2030. Sur ce point, l'exécutif sait « qu'il y a un désaccord » avec les partenaires sociaux, comme l'a indiqué Olivier Dussopt, ministre du Travail. Mais il s'agit d'un aspect « tout à fait fondamental », et « revenir sur ce point serait renoncer au retour à l'équilibre, et donc manquer de responsabilité vis-à-vis des générations futures. »

Sur la forme - un projet de loi rectificatif du financement de la Sécurité sociale et une durée d'examen de vingt jours -, le ministre ne voit « pas de difficulté particulière ». « C'est très largement supérieur à la plupart des débats parlementaires tels qu'ils sont organisés », a-t-il commenté.

Quant au fond, « sans vouloir préjuger du débat parlementaire », le ministre a assuré qu'« à chaque fois qu'un amendement nous permettra d'améliorer le texte sans renoncer au retour à l'équilibre financer en 2030, et aux fondamentaux évidemment, nous y serons favorables ». Tout en rappelant : « Nous avons intégré beaucoup de demandes formulées par les parlementaires. »