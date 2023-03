Retraites : le Sénat vote pour le lancement d'une étude sur la capitalisation

Le Sénat a voté ce dimanche en faveur du lancement d'une étude sur l'ajout d'une dose de capitalisation collective dans le système de retraites par répartition.

Le Sénat, à majorité de droite, a voté ce dimanche en faveur du lancement d'une étude sur l'ajout d'une dose de capitalisation collective dans le système de retraites par répartition, selon des informations du Figaro. Le système par capitalisation prévoit que salariés et employeurs investissent leurs cotisations dans des fonds d'investissement, des actions et des obligations. Au moment de la retraite, l'employé touche une pension liée aux performances passées de ces investissements.

Cet amendement avait été déposé par le sénateur Les Républicains Jean-François Husson. Il a été adopté avec 163 « pour » et 126 « contre ».

Les sénateurs souhaitent que le rapport soit remis par le gouvernement au Parlement avant octobre.

Selon Jean-François Husson, « le mouvement démographique est implacable, nous aurons moins de cotisants et plus de bénéficiaires, on a ce devoir de regarder de quelle manière le système de répartition perdure. C'est un enjeu de justice sociale, ce sont d'abord les rémunérations des plus modestes qui en bénéficieront ».

Le président du groupe LR, Bruno Retailleau, a détaillé les possibilités de cette ouverture à la capitalisation dans le système de réforme des retraites :

« On pourrait avoir une fusée à trois étages: le socle intergénérationnel (du système par répartition), le deuxième étage ce sont les retraites complémentaires et le dernier étage c'est par capitalisation »

La gauche au Sénat s'est opposée à ce projet de lancement d'une étude sur la capitalisation.