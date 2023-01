Retraites : des journées d'action possibles pendant les vacances de février

Ces initiatives pourront prendre la forme par exemple de grèves, « qui peuvent aller jusqu'à des grèves reconductibles ».

D'ici là, une nouvelle journée de mobilisation est déjà prévue le 31 janvier, durant laquelle le secrétaire général de la CGT « espère faire encore plus fort » que lors des manifestations de jeudi.

« À partir du moment où le gouvernement s'entête sur ce qui fait conflit, oui il y a la possibilité qu'il y ait des journées d'action pendant les vacances scolaires », a indiqué Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, dimanche sur le plateau du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI.

Les dates de ces vacances d'hiver sont différentes en fonction des zones. Cette année, elles s'étaleront du 4 février au 6 mars. D'ici là, une nouvelle journée de mobilisation intersyndicale et interprofessionnelle est déjà prévue le 31 janvier. Si Philippe Martinez s'est félicité du succès de la première journée de manifestations du 19 janvier, qui a rassemblé entre 1 et 2 millions de personnes dans les rues, il « espère faire encore plus fort le 31 ».