Restos du coeur en difficulté : Isabelle Nanty appelle à une "solution politique"

La comédienne, membre de la troupe des Enfoirés, a rappelé que l'association devait être une réponse provisoire et appelle à une "solution politique". Face à des demandeurs toujours plus nombreux, l'association va devoir refuser des bénéficiaires.

Alors que la situation difficile des Restos du Coeur provoque un émoi grandissant, Isabelle Nanty s'est exprimée sur BFMTV ce lundi. La comédienne, visage de la troupe des Enfoirés, appelle à la solidarité et à une réponse politique à la crise que rencontre l'association, et par extension, les Français qui y font appel.

Rappelant que l'objectif des Restos consiste à "veiller à ce que personne ne soit sur le côté et dans le besoin", elle rappelle que "La fraternité se joue dans la conscience de chacun. L'avenir de la liberté et de l'égalité est dans la fraternité." L'occasion de rappeler l'importance de l'association dans le pays, car "Les Restos couvrent 35% de l'aide alimentaire en France. C'est beaucoup" a-t-elle affirmé, soulevant que "50% des demandeurs ont moins de 25 ans, c'est effrayant. La jeunesse, c'est notre avenir. [Il faut prendre] soin de cette jeunesse." a-t-elle appelé.

Son intervention fait suite à une prise de parole, dimanche, du président de l'association Patrice Douret qui a tiré la sonnette d'alarme sur la situation financière des Restos du Coeur. A cause de l'inflation, qui augmente les coûts et le nombre de bénéficiaires potentiels, les héritiers de Coluche seraient contraints de refuser des demandes cet hiver, et de donner moins à ceux à qui elle accepte de donner. Le président en appelait à la solidarité des entreprises et à un soutien de l'Etat. Devant l'émotion provoquée par cet appel à l'aide, le gouvernement a annoncé une aide de 15 millions d'euros aux Restos du Coeur. Une enveloppe insuffisante, selon l'association.

En 2022, 171 millions de repas ont été servis par les Restos du Coeur, soit 20 ou 30 millions de plus que l'année précédente.

Pour Isabelle Nanty, il n'y a pas de fatalité car "la solution est politique", insiste-t-elle. "Quand Coluche a créé Les Restos, c'était une solution provisoire. La demande a été multipliée par vingt en 35 ans. Il y a un vrai problème." a-t-elle averti, à l'attention du gouvernement, fragilisé par des annonces de hausses de taxes et d'impôts alors que l'inflation n'a pas baissé en août.

La comédienne a également invité le secteur privé à s'investir, lui aussi, dans la lutte contre la pauvreté: "J'attends que soit éradiqué le problème des plus démunis. Si la solution est dans les entreprises qui mettent la main à la pâte, oui. Je ne fais pas d'injonction, mais ça me semble absolument logique."

"On ne peut pas laisser autant de personnes dans le besoin", conclut l'actrice. "Les jeunes ont du mal à se loger en cette rentrée. Il faut les aider et gratuitement. On pleurera dans vingt ans quand on n'aura plus personne pour nous aider, mais on ne les aura pas aidés à faire des études. C'est maintenant qu'il faut se bouger."