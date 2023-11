Rencontres de Saint-Denis : «Je n’aime pas la politique de la chaise vide», assène Xavier Bertrand

« Moi, je n’aime pas la politique de la chaise vide », a affirmé Xavier Bertrand ce mercredi matin sur France 2.

Lui, il ira bien. Si le député des Alpes-Maritimes a défendu son choix de ne pas se rendre aux rencontres de Saint-Denis qui doit réunir Emmanuel Macron et les chefs de parti ce vendredi, expliquant ne pas vouloir « être l’alibi d’une énième démarche de communication», ce n'est pas le cas de Xavier Bertrand.

« Moi, je n’aime pas la politique de la chaise vide », a affirmé Xavier Bertrand ce mercredi matin sur France 2. « J’estime en plus que, quand il y a des occasions de dialoguer, il ne faut jamais les refuser », a ajouté le président de région des Hauts-de-France. Et d’asséner un coup plus franc au président de son parti : « Il faut qu’Éric Ciotti nous explique ce qu’il a en tête. » Xaviuer Bertrand regrette un manque un de clarté des LR : « On ne peut avoir Gérard Larcher qui y va et Éric Ciotti qui n’y va pas.» Si le président du Sénat s’est vu convier à Saint-Denis pour sa fonction institutionnelle, le président de région assure que les électeurs de droite sont « désarçonnés ».